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10.01.2019 18:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Судимую за мемы алтайскую студентку исключили из перечня экстремистов

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

Жительницу Барнаула Марию Мотузную, обвиняемую в публикации "оскорбительных" мемов в соцсети, исключили из перечня террористов и экстремистов.

Фото: istockphoto/ Farknot Architect
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"Перечень террористов и экстремистов (исключенные). Российские физические лица... 7. Мотузная Мария Сергеевна, 26.08.1994 года рождения, город Барнаул Алтайского края", - сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга.

Как сообщала ранее "РГ", Индустриальный районный суд Барнаула вернул на доследование дело студентки, обвиняемой в экстремизме. Жительница Барнаула несколько лет назад сохранила у себя на страничке фотографии, из-за которых на нее завели два уголовных дела. Обвиняемой грозило до пяти лет лишения свободы.

Защитники студентки обратились в суд с ходатайством о возвращении уголовного дела прокурору. Они сослались на изменения, внесенные 20 сентября 2018 года в Постановление Пленума Верховного Суда РФ №32 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности". В результате суд принял решение вернуть дело Мотузной прокурору на доследование и уточнение его обстоятельств. Адвокаты уверены, что оно будет закрыто.

Напомним, президент Владимир Путин подписал законы, частично декриминализирующие статью 282 Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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