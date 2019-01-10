Судимую за мемы алтайскую студентку исключили из перечня экстремистов

Жительницу Барнаула Марию Мотузную, обвиняемую в публикации "оскорбительных" мемов в соцсети, исключили из перечня террористов и экстремистов.

"Перечень террористов и экстремистов (исключенные). Российские физические лица... 7. Мотузная Мария Сергеевна, 26.08.1994 года рождения, город Барнаул Алтайского края", - сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга.

Как сообщала ранее "РГ", Индустриальный районный суд Барнаула вернул на доследование дело студентки, обвиняемой в экстремизме. Жительница Барнаула несколько лет назад сохранила у себя на страничке фотографии, из-за которых на нее завели два уголовных дела. Обвиняемой грозило до пяти лет лишения свободы.

Защитники студентки обратились в суд с ходатайством о возвращении уголовного дела прокурору. Они сослались на изменения, внесенные 20 сентября 2018 года в Постановление Пленума Верховного Суда РФ №32 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности". В результате суд принял решение вернуть дело Мотузной прокурору на доследование и уточнение его обстоятельств. Адвокаты уверены, что оно будет закрыто.

Напомним, президент Владимир Путин подписал законы, частично декриминализирующие статью 282 Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").