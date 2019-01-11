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11.01.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

Ford снизил цены на семейство Fiesta

Текст: Николай Грищенко

С начала года компания Ford снизила цены на седаны и хэтчбеки Fiesta на 18 тысяч рублей. Однако почти все остальные модели этой марки подорожали (в зависимости от комплектации) на сумму от 10 до 100 тысяч рублей.

К такому выводу пришли сотрудники аналитической компании "Автостат", которые оценили рекомендованные компанией розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi
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Итак, больше всех в цене "подрос" седан Mondeo. Он подорожал во всех комплектациях на 35 - 100 тысяч рублей. На втором месте идет кроссовер Explorer, стоимость которого выросла на 90 - 97 тысяч рублей. Все семейство Ford Focus (седан, хэтчбек и универсал) также подорожало на 20 - 83 тысячи рублей, минивэн Tourneo Custom - на 50 тысяч рублей, кроссовер Kuga - на 33 тысячи рублей.

Лишь Ford EcoSport прибавил 10 тысяч рублей только в одной комплектации из 18-ти существующих. В комплектации Trend с двигателем 1,5 л (123 л.с.) и "автоматом" автомобиль теперь стоит 1 197 000 рублей, а минимальная цена на модель осталась без изменений и составляет 1 042 000 рублей.

Ранее стало известно, что американская компания может закрыть заводы в России.

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#Ford