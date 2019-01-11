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11.01.2019 12:21
Рубрика: ПДД

ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В проект закона, регламентирующий правила сдачи экзамена на получение водительских прав, внесены изменения. Теперь кандидаты будут сдавать единый экзамен по вождению. Пока те, кто хочет получить права, традиционно проходят "площадку" и "город".

В документе уточняется, что экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством можно будет проводить "на закрытой от движения транспортных средств и пешеходов площадке с использованием съемного оборудования, позволяющего разметить границы для поочередного выполнения испытательных упражнений".

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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Но затем кандидат должен продемонстрировать навыки вождения в условиях полноценного дорожного движения, на дорогах не менее чем IV категории. В списке обязательных упражнений - проезд регулируемого перекрестка равнозначных и неравнозначных дорог, повороты и разворот на перекрестках и вне них, проезд железнодорожного переезда (если таковой имеется на территории экзаменационного подразделения), перестроение из полосы в полосу, обгон или опережение, движение с максимально разрешенной скоростью, торможение и остановка, проезд пешеходных переходов и остановок.

Также в списке появилось новшество - преподаватель автошколы не сможет находиться в экзаменационном автомобиле.

Ранее стало известно, что ГИБДД инициировала введение штрафов за опасное вождение. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в весеннюю сессию.

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