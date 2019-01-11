Логинов намерен лично поговорить с Фуркадом после победы в Оберхофе

Биатлонист Александр Логинов намерен обсудить все острые вопросы в разговоре с французским коллегой Мартеном Фуркадом, а не в публичном пространстве. Об этом заявил сам россиянин норвежскому телеканалу NRK.

"Я хочу поговорить с Мартеном лицом к лицу", - сказал россиянин.

Напомним, Логинов в пятницу, 11 января, выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе. Эта победа стала первой для россиянина в нынешнем сезоне. Между тем сильнейший биатлонист по итогам прошлого Кубка мира Фуркад финишировал только седьмым, зато отметился критикой Логинова, заявив, что не хочет уважать своего соперника и требует от него неких объяснений.

Любопытно, что у лидера нынешнего сезона, норвежца Йоханнеса Бе, ставшего в Оберхофе вторым, победа Логинова не вызвала таких сильных эмоций. "Мне сложно комментировать это, тем более, что я потратил много сил на трассе, чтобы обогнать этого человека. Мы просто должны попытаться победить его [в следующий раз]", - заявил Бе.

Добавим, что Фуркад все больше отстает от Логинова и Бе в личном зачете нынешнего Кубка мира. У норвежца сейчас 482 очка, у россиянина - 372, а у француза - 299.