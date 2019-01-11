Лукашенко: Беларусь будут "пробовать на зуб" в ближайшие годы

Беларуси предстоит прожить трудные годы, страну будут пробовать на прочность. Об этом, как передает агентство БелТА, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019-й, но и 2020 год будет непростым", - отметил президент. По его словам, Беларусь будут "пробовать на зуб", на предмет того, достойна ли она независимости. "И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ", - заявил Лукашенко.

Между тем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия продолжит расширять стратегическое взаимодействие с соседним государством. "Беларусь - наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны", - отметила дипломат.

По ее словам, в рамках Союзного государства есть большие возможности для повышения эффективности этого интеграционного формата. "С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа", - заявила Захарова, добавив, что вопросами сельхозпоставок, налоговых маневров, автомобильных перевозок занимаются профильные ведомства.