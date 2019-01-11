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11.01.2019 15:35
Рубрика: В мире

Международная коалиция во главе с США начала вывод войск в Сирии

Текст: Юрий Когалов

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в РФ) начала вывод войск в Сирии. Об этом сообщает агентство AFP.

"Совместная оперативная группа начала покидать Сирию", - заявил представитель коалиции полковник Шон Райан. По его словам, из соображений безопасности график, местоположение и маршруты передвижения войск будут держаться в тайне.

Фото: РИА Новости
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Ранее о вывозе из Сирии первой партии американской военной техники сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации президента США. "Некоторый груз уже вывезен", - заявил чиновник. При этом он не уточнил, ни что это был за груз и ни каким путем, наземным или воздушным, он покинул территорию Сирии. Также ничего не было сказано, где именно использовалось это оборудование. По мнению журналистов, этим докладом Пентагон пытается продемонстрировать президенту Дональду Трампу, отдавшему приказ о выводе войск, хоть какой-то прогресс в этом вопросе. В то же время его советник по национальной безопасности Джон Болтон связал отсутствие четкого графика операции с опасениями возрождения террористических группировок и желанием обеспечить безопасность курдских формирований, которые США считают своими союзниками, а Турция, планирующая собственную операцию на территории Сирии, террористами.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористами в Сирии и решении вывести американские войска из страны. О начале этого процесса затем сообщили пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и госсекретарь Майк Помпео. Предполагается, что на это уйдет 2-3 месяца.

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