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11.01.2019 18:49
Рубрика: Власть

МИД назвал главное условие для решения проблемы мирного договора с Японией

Текст: Юрий Когалов
Главным условием для решения проблемы мирного договора с Японией является признание Страной восходящего солнца итогов Второй мировой войны. Об этом заявили сегодня в МИД РФ в связи с предстоящим визитом в Москву главы МИД Японии Таро Коно.

"Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами", - отметили на Смоленской площади. Ускорение диалога в этом направлении станет одной из ключевых тем на предстоящих переговорах. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Таро Коно изложат позиции сторон и обменяются мнениями о том, как обеспечить наиболее эффективное продвижение к поставленной лидерами двух стран Владимиром Путиным и Синдзо Абэ цели.

Фото: Mark J. Rebilas/wikimedia.org
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Также предполагается обсудить ряд двусторонних и международных вопросов, в частности, дальнейший график политического диалога, перспективы развития торгово-экономического и иного практического сотрудничества, взаимодействие на международной арене, а также актуальные темы глобальной и региональной повестки дня.

Как отметили в МИД, несмотря на отсутствие мирного договора отношения между двумя странами активно развиваются, руководство внешнеполитических и оборонных ведомств проводит регулярные встречи, растет экономическое взаимодействие (за 10 месяцев 2018 года товарооборот достиг 17,58 миллиарда долларов), в рамках "перекрестных" годов России и Японии реализуется более 400 мероприятий.

Отношения омрачает лишь отсутствие мирного договора. Подвижки в этом вопросе наметились после того, как 14 ноября 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в Сингапуре на полях саммита АСЕАН и договорились содействовать переговорам о заключении мирного договора на базе советско-японской декларации 1956 года.

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