Минфин снизит покупки иностранной валюты в январе

С 15 января по 6 февраля Минфин ежедневно будет приобретать иностранной валюты на 15,6 миллиарда рублей, отмечается в релизе. Общий объем покупок за этот срок составит 265,8 миллиарда рублей.

На декабрь Минфин анонсировал закупку валюты на 366,1 миллиарда рублей, в ноябре проводились покупки на 525,8 миллиарда рублей. Декабрь стал последним месяцем, когда закупки иностранной валюты ведутся из резервов Банка России, а не на Московской бирже. Мораторий на покупку валюты ЦБ для Минфина на открытом рынке по факту действовал с августа, он был введен на фоне нестабильности на финансовых рынках и падения курса рубля. В середине декабря регулятор объявил, что возобновит регулярные покупки на открытом рынке с 15 января 2019 года.

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин заявил в интервью "Российской газете", что возобновление регулярных покупок валюты не приведет к ослаблению курса рубля. По его словам, рестарт покупок валюты заложен в ожидания рынка еще с конца ноября. Кроме того, начало года традиционно считается благоприятным для курса российской валюты благодаря сезонности текущего счета в первом квартале, отметил Заботкин.

По мнению ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, с понедельника, 14 января, давление на рубль из-за возврата ЦБ к покупкам валюты может усилиться, однако этот фактор способно уравновесить практически одновременное начало налогового периода.