Минфин США снимет санкции с "Русала"

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго" снимут санкции. Заявление об этом Мнучин сделал после встречи с конгрессменами, которые призывали пересмотреть решение об экономических ограничениях.

Компании обязались обеспечить минфину "беспрецедентный уровень прозрачности" в отношении своих финансовых операций, передает РИА Новости.

Между тем основной владелец компании Олег Дерипаска должен передать часть активов организаций, ведь сам бизнесмен останется под санкциями США. Его собственность на территории США по-прежнему заблокирована. "Русал", который занимается поставками "чушек" для автопрома, авиапрома в том числе и в Соединенные Штаты, продолжает работу, "необходимую для возвращения компании в нормальный режим".

Активы Олега Дерипаски попали под санкции США в апреле 2018 года. Для Rusal и EN+ это существенно осложнило работу на американском рынке и поддержание контактов с партнерами в Европе и Азии.