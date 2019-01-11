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11.01.2019 05:03
Рубрика: В мире

Минфин США снимет санкции с "Русала"

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго" снимут санкции. Заявление об этом Мнучин сделал после встречи с конгрессменами, которые призывали пересмотреть решение об экономических ограничениях.

Компании обязались обеспечить минфину "беспрецедентный уровень прозрачности" в отношении своих финансовых операций, передает РИА Новости.

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Между тем основной владелец компании Олег Дерипаска должен передать часть активов организаций, ведь сам бизнесмен останется под санкциями США. Его собственность на территории США по-прежнему заблокирована. "Русал", который занимается поставками "чушек" для автопрома, авиапрома в том числе и в Соединенные Штаты, продолжает работу, "необходимую для возвращения компании в нормальный режим".

Активы Олега Дерипаски попали под санкции США в апреле 2018 года. Для Rusal и EN+ это существенно осложнило работу на американском рынке и поддержание контактов с партнерами в Европе и Азии.

В мире США Экономика Бизнес Крупные компании Компании Металлургия и горнодобыча Русал Санкции и антисанкции Россия и США
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