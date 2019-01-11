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Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi "заморозила" цены на Outlander

Текст: Борис Захаров

Компания ООО "ММС Рус", официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, порадовала российских покупателей, объявив о "замораживании" цен на Outlander 2019 года выпуска.

В результате - говорится в официальном пресс-релизе российского представительства японской марки - базовые цены без учета трейд-ин на автомобили нового и предыдущего года выпуска будут равны. Одновременно компания приняла решение продлить действие выгодной ставки по кредиту 7,9% на 3 года при покупке нового Outlander.

Фото: Борис Захаров/РГ
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Вот что заявил в связи с этим заявил президент и главный исполнительный директор компании "ММС Рус" Осаму Иваба: "На данный момент мы решили не перегружать наших клиентов типичным для нового года ростом цены на нашу самую популярную модель - Mitsubishi Outlander".

Напомним, что недавний пересмотр розничных цен на весь модельный ряд японской марки был произведен с 1 января 2019 года только в связи с изменением ставки НДС в России с 18% до 20%. Повышение цен составило от 25 000 до 50 000 рублей в зависимости от модели и комплектации автомобиля.

Ранее представители Mitsubishi сообщили, что на 2019 год планируется премьера сразу нескольких обновленных моделей, и прежде всего пикапа L200, который дебютирует на нашем рынке во втором квартале следующего года. Ожидается также еще несколько интересных новинок.

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#Mitsubishi