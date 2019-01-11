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11.01.2019 20:33
Рубрика: Экономика

Названы первые маршруты поездов с невозвратными билетами

Текст: Татьяна Шадрина

С 20 января на поезда дальнего следования сообщением Москва - Воронеж и Москва - Ижевск планируется начать продажу невозвратных билетов. Об этом передает "Гудок" со ссылкой на РЖД.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Перевозчиков обязали сообщать пассажирам о невозвратных билетах

При этом со стороны Федеральной пассажирской компании (ФПК) официальных заявлений об открытии продаж невозвратных билетов именно по этим направлениям пока не было.

На каких именно маршрутах пассажир сможет сэкономить от пяти до 20 процентов от стоимости билета в купе и СВ, оформив невозвратный билет, скорее всего, официально будет объявлено в ближайшее время. Сначала будут выбраны пилотные направления для продажи билетов по невозвратным тарифам. И уже потом в зависимости от популярности данной категории билетов число поездов могут расширить.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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