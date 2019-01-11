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11.01.2019 10:25
Рубрика: Экономика

Немцы рассказали, что их раздражает в российских и британских туристах

Текст: Екатерина Ясакова

Местное население в Германии больше всего раздражают туристы из России и Великобритании.

По данным опроса, которые приводит издание Die Welt, около 60 процентов немцев не любят русских за то, что те слишком шумные.

Согласно опросу онлайн-платформы ab-in-den-urlaub, также 56 процентов немцев не жалуют русских, которые любят выпить, 24 процента - фанатов селфи, а 38 процентам не нравятся грубияны.

На втором месте в списке нелюбимых немцами гостей оказались британцы. Они мешают отдыхать 58 процентам немцев из-за злоупотребления спиртным.

Фото: photoxpress
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Еще немцам не по душе то, что чопорные англичане, оказавшись в их стране, грубо "завоевывают" пляжные лежаки. К такому же поведению соотечественников немцы относятся более снисходительно.

Накануне корреспондент немецкого издания Handelsblatt опубликовал статью, в которой развенчал самые популярные в Европе мифы об "отсталости русских". Особо его впечатлили масштабы инфраструктурных проектов и качество работы широкополосного интернета.

А глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал, как относятся к России в мире. "Подавляющее большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности, защитницы ключевых принципов межгосударственного общения, таких как верховенство международного права, центральная роль ООН, суверенное равенство государств, уважение самобытности народов, их права самим определять пути развития", - заявил министр.

Экономика Туризм В мире Европа Германия
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