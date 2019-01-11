Овечкин занял третье место в НХЛ по голам в пустые ворота

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота. Этому способствовала вторая шайба в матче против "Бостона".

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу столичных игроков. Овечкин отличился на 35-й и 59-й минутах, передает РИА Новости.

Россиянин разделил третье место в истории с Марио Лемье (4,8 процента). Лидерами являются Уэйн Гретцки - 56 голов (6,2 процента) и Мариан Госса - 40 голов (7,6 процента).

Шайба также помогла россиянину выйти на 50-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков, обогнав известного в прошлом нападающего "Чикаго" Бобби Халла (1170), - теперь у Овечкина их также 1170 (638+532).

Ранее нападающий "Вашингтона" установил личный рекорд в Национальной хоккейной лиге. Он набрал очки в 14-м матче подряд. И достиг новой высоты в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Овечкин поднялся на 15-е место. Сам Александр признался, что сейчас играет в свой лучший хоккей.