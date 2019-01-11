Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны

Парламент Республики Македония утвердил закон о внесении поправок в Конституцию в целях переименования страны в Республику Северная Македония. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Для ратификации законопроекта премьер-министру Зорану Заеву требовалась поддержка как минимум 80 депутатов из 120. В течение трех дней глава правительства убеждал законодателей в необходимости принятия этого решения. В итоге "за" проголосовал 81 парламентарий, 29 представителей оппозиции воздержались.

Принятые поправки предполагают добавление слова "Северная" перед всеми упоминаниями Македонии в главном законе страны. Название изменяется по требованию соседней Греции, имеющей одноименную историческую область. Без этого Афины блокировали все попытки Скопье вступить в ЕС и НАТО. Чтобы закон вступил в силу, его должен теперь подписать президент Георге Иванов, который выступает против переименования.

Напомним, в сентябре в Македонии прошел референдум, на котором большинство проголосовавших высказались против переименования страны. Однако премьеру удалось собрать достаточно сторонников, в том числе среди оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ, чтобы парламент одобрил предложения правительства.