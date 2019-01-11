Замглавы МИД РФ обсудил с коллегой из Беларуси вопросы сотрудничества

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и первый замглавы МИД Беларуси Андрей Евдоченко по телефону обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в рамках декабрьских визитов белорусского президента Александра Лукашенко в Москву. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-белорусского взаимодействия в контексте выполнения договоренностей, достигнутых в ходе визитов президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Москву 25 и 29 декабря 2018 года. Были затронуты практические аспекты деятельности недавно созданной рабочей группы", - информировали в дипведомстве.

Заместители глав внешнеполитических ведомств обсудили также ряд практических вопросов двусторонних отношений, добавили в министерстве.