Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище 12 января

Прощание с известным государственным деятелем Анатолием Лукьяновым состоится 12 января в Москве. Напомним, последний председатель Верховного Совета СССР скончался 9 января на 89-м году жизни.

"Его роль в относительно мирной трансформации эпох (переход от Советского Союза к России) в полной мере еще не оценена. Но это дело времени. В любом случае он останется в истории знаковой фигурой", - так прокомментировал утрату член Совета Федерации Франц Клинцевич.

А Геннадий Зюганов отметил, что Лукьянов прошел все должности и ступеньки в советском аппарате и Верховном Совете. "Талантливый руководитель и хороший поэт", - подчеркнул лидер КПРФ.

Анатолий Лукьянов был депутатом Госдумы I-III созывов. Он возглавлял один из ведущих комитетов - по законодательству и судебно-правовой реформе, комитет по государственному строительству.

Прощание с Анатолием Ивановичем состоится 12 января в 11:00 в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.