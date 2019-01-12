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12.01.2019 11:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В селе Амурской области убрали детскую горку из нечистот

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В селе Чигири Благовещенского района Амурской области убрали горку из обледеневших нечистот, по которой катались дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя райадминистрации.

На Кузбассе снежную горку покрыли белой краской

Как ранее писала "РГ", горка образовалась по вине управляющей компании, которая не организовала своевременную откачку септика в недавно построенных трехэтажных домах. В результате отходы жизнедеятельности покрылись наледью толщиной более десяти сантиметров. Сообщалось, что обслуживание домов было приостановлено из-за того, что жильцы отказались оплачивать услуги УК, сославшись на высокие тарифы.

На данный момент отстойники уже откачали. Также завершена ликвидация самой горки из нечистот. Планировалось, что устранением стихийной конструкции займется УК, которая допустила ее образование. Однако в администрации пояснили, что отчисткой и вывозом наледи занималась сторонняя организация, а действующая УК отказалась от обслуживания домов.

В связи с этим властями было принято решение о смене управляющей компании. Пока дома передали временной организации, в будущем местные жители сами выберут управляющую компанию.

Экономика ЖКХ Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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