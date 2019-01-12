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12.01.2019 20:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после ДТП с тремя погибшими в Ленобласти

Фото: Пресс-служба СК РФ по Ленинградской области Фото: Пресс-служба СК РФ по Ленинградской области
Фото: Пресс-служба СК РФ по Ленинградской области

Следственный отдел по Волосовскому району Ленинградской области проводит доследственную проверку по факту ДТП, в котором погибли женщина и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Как ранее писала "РГ", лобовое столкновение произошло на 92-ом километре автодороги "Нарва". Установлено, что автомобиль Chery при совершении обгона выехал на встречную полосу, хотя подобный маневр был запрещен. Там автомобиль столкнулся с легковушкой Hyundai Solaris, двигавшейся по "встречке". В результате сильного удара обе машины деформировались, а Hyundai загорелась. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание и деблокировали пострадавших из покореженных авто.

Фото: УГИБДД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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В результате ДТП погибли женщина и два мальчика шести и семи лет, ехавшие в Hyundai. Оба водителя и два пассажира пострадали. Среди них - четырехлетняя девочка, она доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

В пресс-службе СК уточнили, что погибшие являлись родственниками. Также, по предварительным данным ведомства, один из участников столкновения был водителем такси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, речь идет о 41-летнем водителе Hyundai. Предварительно установлено, что машина использовалась службой такси для перевозки пассажиров.

Следователям предстоит подтвердить принадлежность машины к сервису такси. Уже опрошены родители погибших детей. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч 3 ст 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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