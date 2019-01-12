Том Харди назвал новорожденного сына в честь Форреста Гампа

В семье одного из лучших актеров на Земле, орденоносного "оскаровского" номинанта Тома Харди пополнение. Супруга 41-летнего английского артиста, продюсера и сценариста, английская актриса Шарлотта Райли подарила ему сына.

Как пишет The Sun, мальчика "едва не сошедший с ума от счастья отец" назвал Форрестом - в честь главного героя драмы "Форрест Гамп", где титульного персонажа сыграл Том Хэнкс.

Том Харди и ныне 37-летняя Райли познакомились в 2009-м на съемках телеадаптации "Грозового перевала" и официально оформили свои отношения в 2014 году - во Франции. В октябре следующего года у пары родился первый сын.

Помимо этого с супругами живет десятилетний Луи - сын Харди от отношений актера с его бывшей подругой Рейчел Спид.

Шарлотта Райли родилась в 1981 году в Дареме. Сниматься начала в 2007-м. На её счету роли в сериалах "Траст", "Джонатан Стрендж и мистер Норрелл", "Острые козырьки", "Прикуп", фильмах "Легкое поведение" и "Грань будущего".

Ранее мы сообщали, что Sony Pictures снимет сиквел кинокомикса "Веном", где Харди и Мишель Уильямс вернутся к своим ролям.