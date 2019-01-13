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13.01.2019 18:58
Рубрика: Происшествия

Пассажиры выкатившегося за пределы ВПП самолета вылетят в Прагу вечером

Текст: Татьяна Шадрина

Пассажиры, выкатившегося на взлетно-посадочную полосу самолета чешской авиакомпании Smart Wings, будут отправлены вечерним рейсом к месту назначения. Об этом сообщила "РГ" глава дирекции общественных связей аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

Авиапроисшествие произошло сегодня днем. При разгоне для взлета борт выкатился за пределы ВПП в Шереметьеве.

Нелегальный пассажир пробрался на борт самолета

Сейчас работы по эвакуации самолета с ВПП завершены, она открыта для взлета и посадки воздушных судов. Аэропорт работает без ограничений.

Инцидент привел к задержкам рейсов других авиакомпаний, но службы аэропорта постарались их минимизировать. На в течение некоторого времени возможны кратковременные задержки рейсов на вылет и прилет из-за скопления воздушных судов, предупредили в воздушной гавани.

Кстати

О статусе рейса можно узнать на сайте аэропорта Шереметьево или по телефону кол-центра: +7495 578 65 65.

Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Шереметьево
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