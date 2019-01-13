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13.01.2019 11:50
Рубрика: В мире

Пострадавший от взрыва дом в Париже может рухнуть

Текст: Константин Волков

Пожарные в Париже опасаются, что пострадавший от произошедшего накануне взрыва дом на улице Тревизе в 9-м округе может рухнуть, поэтому наряды пожарных будут дежурить рядом со зданием еще двое суток. Также должны быть проверены здания вокруг, которые тоже могли пострадать. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Фото: REUTERS/ Benoit Tessier
Число жертв взрыва в Париже возросло до трех человек

Напомним, взрыв произошел в пекарне примерно в 9 утра 12 января. В ликвидации возникшего пожара участвовали порядка 200 пожарных и 100 полицейских.

Погибли двое пожарных, а также оказавшийся на месте трагедии турист, гражданин Испании. Еще один пожарный оказался под завалами, но коллегам удалось его спасти. Несколько раненых были доставлены в больницы вертолетами.

Как заявила полиция, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Расследование продолжается.

В мире Европа Франция
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