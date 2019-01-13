Военные ликвидируют оползень на Бурейском водохранилище

В понедельник утром самолеты Минобороны начнут перебрасывать в Хабаровский край специальное оборудование, в том числе инженерные заряды, которые необходимы для ликвидации последствий обвала скальных пород в районе Бурейского водохранилища.

В департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства корреспонденту "РГ" сообщили, что в этой операции задействуют пять армейских транспортных бортов: четыре Ил-76 и один Ан-124 "Руслан", а также вертолеты и автотранспорт высокой проходимости. С их помощью на место затора доставят более 175 тонн груза.

Тем временем специалисты инженерных войск, ранее прибывшие на место ЧП, готовятся к взрывным работам. Они позволят сделать прораны, то есть своего рода каналы в возникшей на Бурейском водохранилище перемычке. Военные работают на Бурее с прошлой пятницы. За это время они успели не только тщательно обследовать район, провести его аэрофотосъемку, но и определить способы эффективной ликвидации последствий стихийного бедствия. В частности, выполнить необходимые расчеты и подобрать места для проделывания шурфов под специальные заряды, подрыв которых образует прораны.

Одновременно тыловые подразделения Восточного военного округа занимались расчисткой местности и оборудованием участка под полевой лагерь. Уже понятно, что солдатам и офицерам придется провести здесь немало времени. Поэтому обустраиваются на Бурее они основательно. Туда уже доставили палатки, дизельгенераторы, бензопилы, полевой пункт питания. Все военные облачились в обмундирование, позволяющее выполнять задачи при низких температурах.

В Минобороны РФ сообщили, что в район Бурейского водохранилища вертолетами перебрасывают оборудование для полевого лагеря с автономной системой обогрева, где смогут разместиться до сотни военнослужащих. А чтобы туда можно было доставить тяжелую инженерную технику, готовятся подъездные пути. Помимо инженерных подразделений и авиации, в этой операции также участвуют армейские железнодорожники. А еще гражданские ученые и специалисты. Их задача - уточнить параметры оползня и его размер под водой. Еще до того, как им займутся военные, важно понять, проходит ли через эту "дамбу" вода, каковы размеры выемки на сопке и высота заплеска воды, возможны ли подобные оползни в дальнейшем.

Напомним, что обрушение скального массива в районе Бурейского водохранилища произошло 11 декабря. В 73 километрах от поселка Чекунда из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище местной ГЭС. Высота обвала около 80 метров, длина - примерно 700. Оползень перекрыл русло примерно на 40 метров, что привело к снижению притока на водохранилище. В результате было отсечено около трети его полезного объема. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы.

Специалисты прогнозируют, что с наступлением весеннего половодья повышение уровня воды может вызвать подтопление некоторых населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению президента России Владимира Путина к расчистке русла Буреи и восстановлению нормального гидрологического режима на водохранилище были привлечены силы и средства Минобороны.