Владелец пекарни в Париже: Все оборудование было электрическим

Убер Беатрис, владелец пекарни в Париже, из-за взрыва в которой обвалилась часть жилого дома и погибли четыре человека, утверждает, что у него в заведении не было газа, а все оборудование работало от электричества. Об этом 13 января пишет британская газета The Guardian.

При этом до сих пор взрыв бытового газа в пекарне рассматривался как основная причина трагедии.

В результате взрыва, произошедшего утром 12 января в доме на улице Тревизе в 9-м округе Парижа погибли минимум четыре человека - двое пожарных, испанский турист и еще женщина, ее недавно нашли под завалами. Пострадали 50 человек, причем девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Есть опасения, что дом, в котором находилась пекарня, может рухнуть из-за вызванных взрывом повреждений. Также специалисты проверяют окрестные здания на предмет надежности.