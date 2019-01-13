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Звезда "Мстителей" Бри Ларсон бросила жениха-рокера

Новости
    13.01.2019, 19:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

29-летняя американская актриса и певица Бри Ларсон, которую мы вот-вот - 7 марта - увидим в титульной роли кинокомикса "Капитан Марвел", не только бьет старушек, но и предпринимает другие не менее энергичные действия.

Как сообщает People, ссылаясь на источник, Ларсон расторгла заключенную весной 2016 года помолвку со своим женихом, музыкантом Алексом Гринвальдом.

Официальных комментариев от пары пока нет. Как и не названы причины разлада артистов, до помолвки встречавшихся на протяжении нескольких лет. При этом источник подчеркнул, что хоть Бри и Алекс больше не жених и невеста, они "по-прежнему очень близки". 

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HVD @brielarson

Публикация от Alex Greenwald (@alexandergreenwald)

Брианна Сайдони Дезольньер (настоящее имя) родилась в 1989 году в Сакраменто, Калифорния, в семье хиропрактиков. На экранах - с конца девяностых. В 2005-м вышел первый (и единственный) студийный альбом Бри.

Гринвальду 39 лет. Актер, певец, продюсер, лидер калифорнийской инди-рок-группы Phantom Planet. Сыграл в сериале "Сабрина - маленькая ведьма", в "Донни Дарко".

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