Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: Кошмарно паркующийся дальнобойщик развеселил интернет 11:00
Skoda Octavia за 250 000 рублей: как выбрать беспроблемный автомобиль 13.01.2019
Видео: Ford разработал симулятор потных водительских ягодиц 13.01.2019
10 новых кроссоверов, которые появятся в России в 2019 году 13.01.2019
14.01.2019 11:32
Рубрика: Легковые авто

Для электромобилей в России предложили ввести зеленые номера

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Электрокары на российских автодорогах будут отличаться от других автомобилей. Для них хотят ввести специальные номерные знаки зеленого цвета. Об этом, со ссылкой на советника соруководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" Романа Малкина, сообщает РИА Новости.

По словам Малкина, нововведение станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей в России. Зеленые номера позволят сделать экологически чистый транспорт узнаваемым.

Инициативу, которую одобрили на заседании рабочей группы НТИ "Автонет", направят для согласования в федеральные органы власти - Минтранс и МВД. Кроме того, обсуждаются и другие меры по популяризации электрокаров.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Названы самые продаваемые кроссоверы в мире

Например, развитие инфраструктуры городов под нужды владельцев экологичного транспорта, определенные послабления и льготы.

В первой половине прошлого года количество электромобилей в России увеличилось более чем на 700 единиц (плюс 40 процентов). По данным аналитического агентства "Автостат", на 1 июля 2018 года в стране было зарегистрировано 2,5 тысячи электрокаров. В мире их количество уже перевалило за 3 млн.

По оценкам Международного энергетического агентства, в 2020 году общее количество электромобилей в мире приблизится к 20 миллионам. Стратегия развития российского автопрома предусматривает увеличение доли электрокаров в продажах на внутреннем рынке до 15-25 тысяч единиц.

Skoda Octavia за 250 000 рублей: как выбрать беспроблемный автомобиль
Почему автомобили УАЗ больше не будут ржаветь
#автомобили