Для электромобилей в России предложили ввести зеленые номера

Электрокары на российских автодорогах будут отличаться от других автомобилей. Для них хотят ввести специальные номерные знаки зеленого цвета. Об этом, со ссылкой на советника соруководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" Романа Малкина, сообщает РИА Новости.

По словам Малкина, нововведение станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей в России. Зеленые номера позволят сделать экологически чистый транспорт узнаваемым.

Инициативу, которую одобрили на заседании рабочей группы НТИ "Автонет", направят для согласования в федеральные органы власти - Минтранс и МВД. Кроме того, обсуждаются и другие меры по популяризации электрокаров.

Например, развитие инфраструктуры городов под нужды владельцев экологичного транспорта, определенные послабления и льготы.

В первой половине прошлого года количество электромобилей в России увеличилось более чем на 700 единиц (плюс 40 процентов). По данным аналитического агентства "Автостат", на 1 июля 2018 года в стране было зарегистрировано 2,5 тысячи электрокаров. В мире их количество уже перевалило за 3 млн.

По оценкам Международного энергетического агентства, в 2020 году общее количество электромобилей в мире приблизится к 20 миллионам. Стратегия развития российского автопрома предусматривает увеличение доли электрокаров в продажах на внутреннем рынке до 15-25 тысяч единиц.