Эксперт оценил возможность появления в России зеленых автономеров

Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил идею ввести в России специальные номера зеленого цвета для электромобилей.

"Инициатива присваивания электромобилям специальных номерных знаков, да и общая спешка с внедрением "зеленых" и беспилотных технологий пока не совсем понятна. На данный момент номера разных цветов имеют только автомобили ведомственных служб или такси. Все они в той или иной мере имеют какой-либо приоритет проезда: например, официальные такси имеют право ездить по полосам общественного транспорта.

В общем-то, не скрывается, что речь идет о создании программы неких льгот для владельцев электромобилей, которых и должны идентифицировать по спецномерам. Учитывая крайне слабую популярность электротранспорта в России (в 5,5-милионном Санкт-Петербурге на середину 2018 года зарегистрировано всего 73 электромобиля, а в 150-милионной России таких машин всего около 2,5 тысяч), его слабую приспособленность к российским условиям эксплуатации и очень высокую цену, получится, что неким приоритетом на дороге, особенно в мегаполисах, будет обладать небольшая группа обеспеченных граждан, способная позволить себе дорогостоящий электромобиль.

Собственно, основной смысл затеи как раз видится именно в этом, а не в заботе об экологии и популяризации электротранспорта. Последнее достигается в большинстве стран Запада предоставлением существенных финансовых дотаций при покупке электротранспорта, чтобы уровнять его стоимость с ценой автомобиля с обычным ДВС, а также снижением или аннулированием налогов и пошлин, связанных с эксплуатацией таких машин. Уже затем вводятся различные льготы на проезд или парковку", - рассказал Огородников.

Ранее советник соруководителя рабочей группы НТИ "Автонет" сообщил, что в России электромобили могут получить номерные знаки зеленого цвета.