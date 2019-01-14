Глава МИД Японии выразил надежду на встречу с Лавровым в феврале

Министр иностранных дел Японии Таро Коно рассчитывает провести очередную встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в феврале этого года на полях международной конференции по безопасности в немецком Мюнхене. В настоящее время такая возможность прорабатывается, передает телерадиокомпания NHK.

Сегодня руководители МИД России и Японии пообщались в Москве, выполняя данное ранее лидерами стран Владимиром Путиным и Синдзо Абэ поручение о необходимости ускорить работу над заключением мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Консультации сторон продолжались около четырех часов.

Ожидается, что 15 января общение продолжат заместители министров иностранных дел Игорь Моргулов и Такэо Мори. Высокопоставленные дипломаты в деталях обсудят аспекты двусторонних отношений и актуальную международную повестку.

Добавим, что Сергей Лавров и Таро Коно достигли договоренности о проведении 22 января в Москве встречи на высшем уровне между президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ. Глава японского правительства сделает остановку в российской столице по пути на Всемирный экономический форум в Давосе.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях", - сообщили в Кремле.