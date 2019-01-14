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14.01.2019 22:01
Рубрика: Власть

Косачев назвал содержательными переговоры с главой ПАСЕ

Текст: Галина Мисливская

Консультации российских парламентариев с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье были откровенными и содержательными, считает глава комиссии Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, вошедший в состав делегации Федерального Собрания, которая находится в Женеве.

"Состоялись откровенные и содержательные консультации с председателем ПАСЕ по ситуации, сложившейся в ассамблее и в отношениях между Россией и Советом Европы в целом. Содержание консультаций будет доложено руководству обеих палат Федерального собрания для принятия соответствующих решений", - цитирует Косачева ТАСС.

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Ранее, отмечает агентство со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого, в нижнюю палату поступило письмо от генерального секретаря ПАСЕ Войчеха Савицкого с предложением направить делегацию РФ на зимнюю сессию ассамблеи, которая открывается 21 января в Страсбурге.

Как пояснил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, в связи с этим было принято решение о проведении расширенных консультаций с участием МИД РФ, сенаторов и представителей всех фракций нижней палаты для выработки консолидированной позиции относительно дальнейшего участия России в работе ПАСЕ.

По словам вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, 17 января депутаты намерены обсудить проект заявления палаты по поводу участия делегации РФ в сессии ПАСЕ в 2019 году.

Напомним, Россия была лишена права голоса и ряда полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015-м ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но принимала отрицательное решение. В итоге депутаты и сенаторы отказались работать в таких условиях и с 2016 года перестали запрашивать подтверждение полномочий.

Фото: Пресс-служба СФ
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Руководители палат Федерального Собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин неоднократно заявляли о том, что возвращение России в ПАСЕ возможно лишь после внесения изменений в регламент организации, которые бы исключали возможность лишения полномочий любой национальной делегации по политическим мотивам.

В ходе встречи с главой ассамблеи Лилиан Мори Паскье "на полях" II Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге в октябре прошлого года спикер Совфеда заявила, что российские парламентарии "устали быть мальчиками для битья" и что в России "созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы".

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