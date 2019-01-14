Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России в 2018 году

По итогам 2018 года две модели Lada возглавили рейтинг самых продаваемых новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Lada Vesta за январь - декабрь прошлого года составили 108 364 штуки (в 2017-ом - 77 291). На втором месте - Lada Granta. В 2018 году было продано 106 325 автомобилей этой модели (плюс 12 639 к 2017-му году).

На третье место попала Kia Rio, ранее возглавлявшая список самых продаваемых авто. За январь - декабрь в России дилеры корейской марки реализовали 100 148 автомобилей (на 3 459 штук больше).

В десятку самых популярных авто в России вошли еще две модели Lada. Largus занял седьмое место с продажами 44 072 автомобилей (плюс 10 471 единицы по сравнению с 2017 годом). Lada Xray стала десятой: в прошлом году дилеры продали 34 807 автомобилей.

Также в топ-10 входят Hyundai Creta (67 588 штук), Hyundai Solaris (65 581), Volkswagen Polo (59 450), Renault Duster (41 409), Skoda Rapid (35 089). Hyundai Solaris и Renault Duster показали отрицательную динамику: в 2017 году было продано больше на 3 033 и 2 419 этих автомобилей соответственно.

АвтоВАЗ в целом стал лидером отечественного рынка в 2018 году. Российский автогигант продал более 360 тысяч машин.