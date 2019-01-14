Продажи автомобилей в России в 2018 году выросли почти на 13%

Продажи легковых автомобилей в декабре 2018 года выросли на 5,6%. За последний месяц реализовано 175 тысяч машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

Всего в 2018 году автомобильный рынок России вырос на 12,8% - до 1,8 миллиона машин. В АЕБ считают, что это был период долгожданного и последовательного роста продаж.

По предварительным прогнозам организации, в 2019 году российский авторынок вырастет на 3,6%.

Лидером продаж на рынке стабильно остается АвтоВАЗ. В 2018 году он продал более 360 тысяч отечественных машин Lada.

Напомним, в начале этого года автопроизводители начали повышать ценники на автомобили. В их числе оказались АвтоВАЗ, Mitsubishi и Nissan. Эксперты считают, что в наступившем году машины в России могут подорожать на 10%.