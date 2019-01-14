Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России в 2018 году 15:01
Эксперт оценил возможность появления в России зеленых автономеров 14:25
Что сделают с автомобилем 20 сработавших подушек безопасности 14:00
Cadillac представил трехрядный кроссовер XT6 12:16
14.01.2019 13:40
Рубрика: Легковые авто

Продажи автомобилей в России в 2018 году выросли почти на 13%

Текст: Яна Шамаева
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Продажи легковых автомобилей в декабре 2018 года выросли на 5,6%. За последний месяц реализовано 175 тысяч машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

Всего в 2018 году автомобильный рынок России вырос на 12,8% - до 1,8 миллиона машин. В АЕБ считают, что это был период долгожданного и последовательного роста продаж.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Минпромторг озвучил прогноз роста российского автопрома

По предварительным прогнозам организации, в 2019 году российский авторынок вырастет на 3,6%.

Лидером продаж на рынке стабильно остается АвтоВАЗ. В 2018 году он продал более 360 тысяч отечественных машин Lada.

Напомним, в начале этого года автопроизводители начали повышать ценники на автомобили. В их числе оказались АвтоВАЗ, Mitsubishi и Nissan. Эксперты считают, что в наступившем году машины в России могут подорожать на 10%.

Skoda Octavia за 250 000 рублей: как выбрать беспроблемный автомобиль
Экономить и тратить. Эксперт оценил нововведения для автомобилистов
#автомобили