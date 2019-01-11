Какие компании подняли цены на автомобили в России

Как и ожидалось, автопроизводители стали массово переписывать ценники после нового года. "РГ" уже писала о том, что из-за повышения НДС компании АвтоВАЗ, Mitsubishi и Nissan вынуждены были поднять цены на свою продукцию.

По данным агентства "Автостат", европейские марки также обновляют прайс-листы на автомобили. Например, Citroen повысил цены у четырех своих моделей (на 20 - 100 тысяч рублей), Peugeot - тоже у четырех (на 20 - 80 тысяч рублей), Renault - у двух (на 15 - 38 тысяч рублей).

Но и это еще не все. В России подорожали автомобили BMW, Ford, Jeep, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Skoda, Smart, Toyota. В ближайшее время эксперты обещали предоставить более подробную информацию по этому поводу.

В 2019 году, по мнению опрошенных "РГ" экспертов, новые машины могут подорожать на 10 процентов. Это заставит граждан либо отложить покупку до лучших времен, либо обратить взоры на вторичный рынок.

Ранее аналитики назвали самые популярные в 2018 году автомобили с пробегом. На первом месте оказалась Lada.