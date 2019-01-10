Эксперты назвали самые популярные в 2018 году автомобили с пробегом

Лидером среди подержанных автомобилей по спросу и предложению в 2018 году стала Lada. Такой вывод, исходя из количества просмотров телефонов продавцов в объявлениях, сделали в компании Авто.ру. Доля автомобилей, произведенных АвтоВАЗом - 18,7 (спрос) и 17,1 (предложение) процента.

На втором месте оказалась Toyota, которая проиграла лидеру в два раза: 6,8 и 7,4 процента соответственно. Третье место разделили Nissan (5,4 и 4,9 процента) и Volkswagen (5,3 и 5,5 процента).

Топ-10 самых популярных моделей возглавил Ford Focus. Также в десятку лидеров вошли семь (по спросу) и пять (по предложению) автомобилей Lada.

В России по-прежнему чаще всего выбирают седаны. Автомобили именно с таким кузовом составляют 40,9 процента от всех предложений на портале. Доля спроса на них - 38,9 процента. Далее идут кроссоверы (26,2 и 26,4 процента) и хэтчбеки (21,5 и 21,6 процента). Аналитики отмечают, что с каждым годом спрос на хэтчбеки растет. Особенно это заметно в регионах, где их предпочитают кроссоверам.

Средняя стоимость продаваемой машины с пробегом в 2018 году составила 568 000 рублей (минус 0,9 процента к 2017 году). Средний возраст продаваемых автомобилей вырос на 8 месяцев и составил 10 лет и 8 месяцев.

Возраст автопарка в целом вырос во всех регионах: россияне не спешат менять свои машины. Самый "возрастной" автопарк находится в Новосибирске: здесь средний возраст автомобиля с пробегом составил 13,5 лет. В прошлые годы лидером был Красноярск. Самый молодой автопарк - в Татарстане (8 лет и 3 месяца).

Ранее эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили в Москве и определили, какие марки с механической коробкой передач пользуются наибольшим спросом.