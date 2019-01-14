Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики

Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на церемонии вручения премии правительства в области средств массовой информации.

"Вообще у нас праздники очень длинные… Для экономики это плохо", - подчеркнул премьер.

По его словам, 14 дней страна "мало чего создает, но очень хорошо отмечает".

Как сообщала ранее "РГ, российская экономика потеряла 1,2 трлн рублей за время новогодних каникул. Каждый день отдыха экономисты оценили в 150 млрд рублей. Самыми провальными эти дни были для промышленности и деятельности офисных компаний.

В связи с этим директор Института стратегического анализа Игорь Николаев предложил сократить каникулы до трех дней - 31 декабря, 1 и 7 января.