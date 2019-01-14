Новая Toyota Supra дебютировала в Детройте и готовится прибыть в Россию

И тем не менее дебют новой Supra произвел фурор. Автомобиль напоминает концепт FT-1, который был презентован в 2014 году, выглядит крепко сбитым и по-восточному загадочным благодаря трем крупным воздухозаборникам и острому рассекателю переднего бампера, купеобразной крыше с двумя волнообразными элементами, мощным крыльям, длинному капоту и смещенному назад салону. Сзади выделяются мощные спойлер, интегрированный в кромку пятой двери, и диффузор, в который встроена пара патрубков выхлопа.

Автомобиль создан специалистами тойотовского спортивного подразделения Gazoo Racing. И хотя тойотовцы стараются не афишировать этот факт, в основе новинки лежат узлы и агрегаты соплатформенной BMW Z4 нового поколения. В интерьере имеется несколько явных цитат из баварской Z4, доминирует лаконичная передняя панель с возвышающимся над нею широкоформатным центральным дисплеем и виртуальная "приборка" с экраном на 8,8 дюйма. На центральном тоннеле смонтированы шайба выбора режимов движения и селектор-джойстик 8-диапазонной автоматической трансмиссии, а на центральной консоли выстроилась батарея аналоговых кнопок. В шикарно отделанном салоне установлены два ковшеобразных кресла. В списке оснащения значатся проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфонов и аудиосистема премиум-класса JBL с двенадцатью динамиками.

Салон Toyota Supra. Фото: Пресс-служба Toyota.

Развесовка по осям оптимальна - 50:50. В том числе благодаря немецким технологиям кузов "японки" получился жестче, чем у суперкара Lexus LFA. Габариты нового купе составляют 4380 х 1865 х 1295 мм при межосевом расстоянии 2470 мм. Предусмотрено три силовых агрегата: 2-литровые 197- и 258-сильные бензиновые "четверки" и топовый 3-литровый 340-сильный 6-циллиндровый бензиновый мотор. 8-диапазонный "автомат" и заднеприводная трансмиссия безальтернативны.

Автомобиль с наиболее мощным мотором способен "выстрелить" до 100 км/ч всего за 4,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Тормозная система оснащена четырехпоршневыми механизмами Brembo. Стремительно стартовать поможет электронная система помощи при максимальном ускорении с места Launch Control. За доплату доступны адаптивная подвеска, активный задний дифференциал с электронным управлением.

Выпуск Toyota GR Supra наладят в Австрии на предприятии Magna Steyr, где собирают также соплатформенные BMW Z4. Российские продажи японской новинки намечены на вторую половину 2019 года.