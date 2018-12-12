Новая Toyota Supra: опубликована фотография серийной версии

2020 Toyota Supra caught hiding in a trailer without a shred of camouflage - Toyota's plan to once again lure enthusiasts into showrooms involves bringing back the Supra, one of its most emblematic nameplates. Here's what we know so far about the upcoming coupe, which Toyota i... pic.twitter.com/aj2aU75Q2H — James Stamper (@autonewssiite) 12 декабря 2018 г.

В интернет попали фотографии долгожданной новинки - возрожденного спорткара Toyota Supra. Серийную версию автомобиля сфотографировали прямо в фуре, где ее перевозили. Изображение опубликовал портал SupraMKV.

Новая модель напоминает концепт FT-1, который был презентован в 2014 году. На снимках видны различия: нос Supra стал более закругленным, размер светодиодных фар увеличился, с капота убрали прозрачное окошко, через которое можно было разглядеть двигатель концепта.

Также немного изменилась решетка радиатора, а вот воздухозаборники приличного размера в передней части остались, но их форму чуть скорректировали.

Известно, что спорткар создали на платформе BMW Z4. Автомобиль получит 3-литровый двигатель мощностью 340 л.с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF и задний привод.

Дебют Toyota Supra должен состояться на автосалоне в Детройте, который пройдет в январе.

Недавно Toyota представила гибридный седан Corolla. Кроме того, свои новинки компания продемонстрировала на автосалоне в Лос-Анджелесе.