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12.12.2018 16:33
Рубрика: Легковые авто

Новая Toyota Supra: опубликована фотография серийной версии

Текст: Виктория Чернышева

В интернет попали фотографии долгожданной новинки - возрожденного спорткара Toyota Supra. Серийную версию автомобиля сфотографировали прямо в фуре, где ее перевозили. Изображение опубликовал портал SupraMKV.

Новая модель напоминает концепт FT-1, который был презентован в 2014 году. На снимках видны различия: нос Supra стал более закругленным, размер светодиодных фар увеличился, с капота убрали прозрачное окошко, через которое можно было разглядеть двигатель концепта.

Фото: Пресс-служба Toyota
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Также немного изменилась решетка радиатора, а вот воздухозаборники приличного размера в передней части остались, но их форму чуть скорректировали.

Известно, что спорткар создали на платформе BMW Z4. Автомобиль получит 3-литровый двигатель мощностью 340 л.с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF и задний привод.

Дебют Toyota Supra должен состояться на автосалоне в Детройте, который пройдет в январе.

Недавно Toyota представила гибридный седан Corolla. Кроме того, свои новинки компания продемонстрировала на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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#Toyota