Обнародован текст томоса Константинополя об автокефалии на Украине

Вселенский патриархат спустя неделю после объявления томоса об образовании на Украине автокефальной религиозной структуры опубликовал текст этого документа.

"Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины Автокефальную церковь..." - говорится в тексте томоса.

Патриархат Константинополя призвал все мировые православные церкви признать "сестру" под именем "Святейшая церковь Украины".

Вселенский патриархат заявил о сохранении в своем подчинении храмов и монастырей на Украине и исключительном праве решать все "значительные вопросы". Отмечается, что новая религиозная структура (так называемая Православная церковь Украины) не может самостоятельно производить миро для богослужений.

Передача возглавившему ПЦУ митрополиту Епифанию томоса об автокефалии состоялась 6 января. Однако текст до сих пор опубликован не был. Пресс-служба Вселенского патриархата объясняла это неготовностью английского перевода.