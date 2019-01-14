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14.01.2019 16:04
Рубрика: Дороги

Эксперты объяснили, зачем в Москве установят уменьшенные дорожные знаки

Текст: Александр Мелешенко
Уменьшенные на треть дорожные знаки в этом году появятся на 37 улицах и переулках в центре Москвы. Среди них - Арбат и Композиторская улица, а также Гагаринский, Староконюшенный, Чистый и другие переулки. Со временем мини-указатели будут появляться и по другим адресам, а всего с начала 2017 года их поставили уже на 120 улицах, рассказали в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).
Фото: Антон Буценко/ ТАСС Фото: Антон Буценко/ ТАСС
Фото: Антон Буценко/ ТАСС

Напомню, изначально компактные дорожные знаки появились в Москве в качестве эксперимента в феврале 2017-го на Большой и Малой Никитской улицах, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках. Автор инициативы, руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский вспоминает, что водители тогда даже не заметили перемен.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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"Мы ожидали, что будут поступать жалобы от водителей, мол, мы не заметили знак о платной парковке и поэтому не платили, но ничего подобного не произошло, - рассказал он "РГ". - Более того, водители вообще не заметили перемен, поскольку на знаки преимущественно смотрят тогда, когда что-то ищут. Если нужна парковка, то ищут знак парковки, если собираются поворачивать, то ищут знаки, регулирующие движение по полосам. И, в таком случае, размер уже не важен".

Аналогичный эксперимент сейчас проходит и в других городах страны - Санкт-Петербурге, Владимире, Саратове и Калининграде, говорит Шумский. Причин для уменьшения размера знаков сразу несколько. Прежде всего, эксперты не раз говорили, что улицы российских городов перегружены всевозможными указателями, и это существенно портит их облик и общее восприятие. В Москве это особенно отчетливо стало видно на реконструированных улицах. Когда с них убрали лишнюю незаконную рекламу и висящие провода, отремонтировали фасады домов и поменяли фонари, то стоящие каждый десяток метров большие яркие знаки стали отчетливо портить картину.

Но поскольку вопрос касается безопасности, то торопиться не стали и сначала проверили все опытным путем, затеяв эксперимент. Тут и выяснилось, что никаких проблем водители не испытывают. При этом размер знаков сократился примерно на треть - с прежних 700*700 миллиметров до 400*400 или 500*500 миллиметров.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Но на сокращении размера все не закончилось, добавляет руководитель ЦОДД Вадим Юрьев - на многих улицах уменьшилось число знаков в целом. "Это произошло благодаря совмещению двух знаков на одной табличке. Например, мы ставим совмещенные знаки "Парковка" и "Инвалид", - объясняет он. Здесь эксперимент тоже показал, что совмещение двух знаков в одном не вводит водителей в заблуждение - когда они ищут парковку, то изучают указатели внимательно. К тому же в том, как нужно ставить машину и где находятся места для инвалидов, помогает разобраться разметка, которая дублирует знаки. Наконец, у уменьшенных знаков есть еще один большой плюс - экономия".

По словам Шумского, если большой знак стоит 4 тысячи рублей, то уменьшенный - только 2 тысячи. Кроме того, дешевле обходится эксплуатация - элементарно помыть маленький знак можно быстрее и с меньшими затратами, чем его полноразмерный аналог.

Впрочем, актуальны уменьшенные знаки только для улиц с невысокой скоростью движения в центре города - неслучайно в списке новых адресов, где поставят компактные знаки, больше всего переулков. По ним редко ездят быстрее 50-60 километров в час, что позволяет водителям без проблем разглядеть мини-указатели. Поэтому демонтированные крупные таблички не выбрасывают, а используют на крупных магистралях, где выше скорость - там размер действительно имеет значение, а вот эстетика уже не так важна.

#дороги