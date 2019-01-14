Эксперты объяснили, зачем в Москве установят уменьшенные дорожные знаки

Уменьшенные на треть дорожные знаки в этом году появятся на 37 улицах и переулках в центре Москвы. Среди них - Арбат и Композиторская улица, а также Гагаринский, Староконюшенный, Чистый и другие переулки. Со временем мини-указатели будут появляться и по другим адресам, а всего с начала 2017 года их поставили уже на 120 улицах, рассказали в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

Напомню, изначально компактные дорожные знаки появились в Москве в качестве эксперимента в феврале 2017-го на Большой и Малой Никитской улицах, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках. Автор инициативы, руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский вспоминает, что водители тогда даже не заметили перемен.

"Мы ожидали, что будут поступать жалобы от водителей, мол, мы не заметили знак о платной парковке и поэтому не платили, но ничего подобного не произошло, - рассказал он "РГ". - Более того, водители вообще не заметили перемен, поскольку на знаки преимущественно смотрят тогда, когда что-то ищут. Если нужна парковка, то ищут знак парковки, если собираются поворачивать, то ищут знаки, регулирующие движение по полосам. И, в таком случае, размер уже не важен".

Аналогичный эксперимент сейчас проходит и в других городах страны - Санкт-Петербурге, Владимире, Саратове и Калининграде, говорит Шумский. Причин для уменьшения размера знаков сразу несколько. Прежде всего, эксперты не раз говорили, что улицы российских городов перегружены всевозможными указателями, и это существенно портит их облик и общее восприятие. В Москве это особенно отчетливо стало видно на реконструированных улицах. Когда с них убрали лишнюю незаконную рекламу и висящие провода, отремонтировали фасады домов и поменяли фонари, то стоящие каждый десяток метров большие яркие знаки стали отчетливо портить картину.

Но поскольку вопрос касается безопасности, то торопиться не стали и сначала проверили все опытным путем, затеяв эксперимент. Тут и выяснилось, что никаких проблем водители не испытывают. При этом размер знаков сократился примерно на треть - с прежних 700*700 миллиметров до 400*400 или 500*500 миллиметров.

Но на сокращении размера все не закончилось, добавляет руководитель ЦОДД Вадим Юрьев - на многих улицах уменьшилось число знаков в целом. "Это произошло благодаря совмещению двух знаков на одной табличке. Например, мы ставим совмещенные знаки "Парковка" и "Инвалид", - объясняет он. Здесь эксперимент тоже показал, что совмещение двух знаков в одном не вводит водителей в заблуждение - когда они ищут парковку, то изучают указатели внимательно. К тому же в том, как нужно ставить машину и где находятся места для инвалидов, помогает разобраться разметка, которая дублирует знаки. Наконец, у уменьшенных знаков есть еще один большой плюс - экономия".

По словам Шумского, если большой знак стоит 4 тысячи рублей, то уменьшенный - только 2 тысячи. Кроме того, дешевле обходится эксплуатация - элементарно помыть маленький знак можно быстрее и с меньшими затратами, чем его полноразмерный аналог.

Впрочем, актуальны уменьшенные знаки только для улиц с невысокой скоростью движения в центре города - неслучайно в списке новых адресов, где поставят компактные знаки, больше всего переулков. По ним редко ездят быстрее 50-60 километров в час, что позволяет водителям без проблем разглядеть мини-указатели. Поэтому демонтированные крупные таблички не выбрасывают, а используют на крупных магистралях, где выше скорость - там размер действительно имеет значение, а вот эстетика уже не так важна.