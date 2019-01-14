Собянин провел технический пуск участка метро "Саларьево-Коммунарка"

По новому участку Сокольнической линии метро, от "Саларьево" до "Коммунарки", скоро поедут поезда. С одной оговоркой - пока пустые. Пассажиров возьмут на "борт" ориентировочно в мае текущего года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев построенные станции и прокатившись по новому участку на дрезине.

По словам главы города, основные строительные работы на этом отрезке "красной" ветки метро завершены. Четыре станции - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" - почти готовы. По сути, остались финальные штрихи: нужно "обкатать" пути, наладить оборудование и протянуть инженерные коммуникации.

Сразу после этого новый участок протяженностью 12 километров откроется для пассажиров. Произойдет это предстоящей весной.

"Город станет ближе для 200 тысяч жителей новой Москвы и прилегающих к ней районов Подмосковья", - пояснил Собянин. По его словам, на Сокольнической линии решено возвести еще одну станцию - "Потапово". Предполагается, что она улучшит транспортную доступность новых жилых кварталов Коммунарки и примыкающего к ней Южного Бутова.

Как ранее писала "РГ", в этом году в Москве планируется открыть 14 новых станций метро.