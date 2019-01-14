В Мордовии число резидентов ТОСЭР "Рузаевка" увеличилось до пяти

Число резидентов первой в Мордовии территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" увеличилось до пяти. В конце 2018 года льготный бизнес-статус получили компании "УФ Технологии" и "НефтеХимМаш".

Соответствующее решение принято Минэкономразвития России.

Предприятие "УФ Технологии" специализируется на выпуске высокотехнологичной продукции для медико-профилактического и санитарно-гигиенического применения. Производственная мощность составляет более 19 тысяч единиц продукции в год. Общая стоимость проекта, который будет реализован в Рузаевке - 11,8 миллиона рублей. Планируется создание десяти новых рабочих мест.

Компания "Нефтехиммаш" будет заниматься сборочным производством и механической обработкой металлических изделий с годовым объемом производства 53 843 единиц или 22,5 миллиона рублей.

Общая стоимость проекта - 9,3 миллиона рублей. В ходе его реализации будет создано 21 рабочее место.

Напомним, что первые два резидента ТОСЭР "Рузаевка" были включены в федеральный реестр в конце 2017 года. Ими стали научно-производственное объединение "Промышленная микробиология" с проектом по выпуску пищевых добавок для скота и предприятие "Прогресс", специализирующееся на производстве корпусной и мягкой мебели.

Третьим официальный статус резидента получило предприятие "РМР Цифровые Технологии" в ноябре 2018 года. Проект "Цифровые технологии для производства" предусматривает создание центра компетенций в области информационных технологий.

Справка "РГ"

Постановление Правительства РФ №1165 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка" было подписано 27 сентября 2017 года. Рузаевка стала первым городом Мордовии, получившим этот статус.