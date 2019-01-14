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14.01.2019 13:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье завели дело после крупного пожара на НПЗ

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Сотрудники Кировского межрайонного отдела СКР по Ставрополью возбудили уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах") после пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Новопавловске.

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- Днем 13 января на предприятии "Шигл" в ходе слива остаточного топлива из цистерны произошло возгорание нефтепродуктов. Пять работников пострадали. Назначен ряд судебных экспертиз, изъята и исследуется служебная документация предприятия, ведется работа с потерпевшими, свидетелями и руководством завода, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Как уже сообщалось, в результате возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Новопавловске пострадали пятеро рабочих. Они госпитализированы в местную городскую больницу с ожогами различной степени тяжести. В ГУ МЧС региона предварительной причиной пожара назвали нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по сливу топлива из резервуара.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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