На Ставрополье завели дело после крупного пожара на НПЗ

Сотрудники Кировского межрайонного отдела СКР по Ставрополью возбудили уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах") после пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Новопавловске.

- Днем 13 января на предприятии "Шигл" в ходе слива остаточного топлива из цистерны произошло возгорание нефтепродуктов. Пять работников пострадали. Назначен ряд судебных экспертиз, изъята и исследуется служебная документация предприятия, ведется работа с потерпевшими, свидетелями и руководством завода, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Как уже сообщалось, в результате возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Новопавловске пострадали пятеро рабочих. Они госпитализированы в местную городскую больницу с ожогами различной степени тяжести. В ГУ МЧС региона предварительной причиной пожара назвали нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по сливу топлива из резервуара.