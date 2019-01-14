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14.01.2019 14:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дайверы обследуют затонувшие корабли в Балаклавской бухте Севастополя

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Сергей Савостьянов/ РГ Фото: Сергей Савостьянов/ РГ
Фото: Сергей Савостьянов/ РГ

Весной 2019 года подводные археологи впервые проведут масштабное обследование Балаклавской бухты. Это будет совместный проект экспедиции "Нептун" и ученых севастопольского музея-заповедника "Херсонес-Таврический". Об этом ТАСС рассказал руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев.

Фото: iStock
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Подводные археологические работы планируется начать в апреле-мае, как только позволят погодные условия. Исследователи намерены детально изучить останки затонувших судов, обнаруженных в результате предварительного обследования бухты в 2018 году. По мнению экспертов, это могут быть корабли самых разных эпох, от Византийской до времен Крымской войны, когда в Черном море тонули британские памятники. Один из кораблей по предварительным оценкам относится к X веку. Все объекты ранее не изучались, так что дайверы рассчитывают на интересные находки.

- Что это за суда, пока не знаем, - отметил Дунаев. - Предположительно, могут принадлежать Византийской империи.

Экспедиция "Нептун" работает у берегов полуострова в рамках проекта "Крым - перекресток цивилизаций". В ее составе около 30 специалистов-гидрологов. На счету экспедиции множество интересных находок. В минувшем году там же в Балаклавской бухте дайверы "Нептуна" обнаружили римский парусник хорошей степени сохранности. У берегов Тарханкута найден корабль под названием "Четвертый". Участники экспедиции также продолжают поиск советских подводных лодок Д-4 и Л-23. В этом году дайверы "Нептуна" рассчитывают существенно расширить регион поиска субмарин.

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