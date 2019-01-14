Названы размеры материальной помощи пострадавшим в Шахтах

В Ростовской области пострадавшие при взрыве газа многоэтажном доме в Шахтах жильцы получат от 200 до 600 тысяч рублей. Семья погибшей 35-летней женщины получит один миллион рублей.

Как сообщает ТАСС, при выплате материально помощи будет учитываться степень полученных травм.

"Семья погибших получит один миллион рублей, а пострадавшие высокой степени тяжести - от 200 до 600 тысяч рублей. Здравоохранение нам предоставит информацию", - заявил информационному агентству глава региона Василий Голубев.

Кроме того, в городе началось расселение 140 эвакуированных из взорвавшегося дома жителей. Часть жильцов поселилась у родных и знакомых, а для других в гостиницах города забронировано 115 мест.

"Параллельно ведется подбор жилья для тех, кто в этом нуждается", - уточнили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Кроме того, президент России Владимир Путин дал поручение губернатору Ростовской области Василию Голубеву оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме. Правительство РФ также выразило готовность в случае необходимости оказать поддержку пострадавшим жителям города Шахты.