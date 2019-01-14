Пострадавшие при взрыве в Шахтах направлены на лечение в Ростов

Пострадавшие при взрыве газа в многоэтажном доме в Шахтах Ростовской области отправлены на госпитализацию в областную больницу. Это мужчина и его двухлетняя дочь.

Мужчина получил черепно-мозговую травму и сначала был доставлен в медучреждение в Шахтах. Его жизни ничего не угрожает, как и жизни и здоровью девочки. Однако ребенок получил тяжелую психологическую травму, ведь при ЧП погибла его мама. Семья проживала в квартире 71 на девятом этаже, где произошел взрыв.

Как сообщили "РГ" в штабе помощи пострадавшим, организованном в местной школе, спасатели не могут найти целую семью, проживавшую в злополучном втором подъезде дома по улице Хабарова, - этажом ниже, мать, отца и их 24-летнюю дочь.

Как рассказал "РГ" житель первого подъезда многоэтажки, по словам родственников, мобильные телефоны пропавшей семьи не отвечают.