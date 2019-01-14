В городе Шахты насчитали 14 тысяч незаконных отопительных приборов

Около 14 тысяч отопительных газовых приборов могли быть самостоятельно установлены в жилых домах города Шахты Ростовской области, где сегодня произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

"Как сегодня докладывали руководители газовых служб, есть необходимость внимательно посмотреть существующее законодательство, которое, к сожалению, имеет прорехи, имея в виду, что люди самостоятельно устанавливают отопительные приборы. И в городе Шахты, по оценкам специалистов, их может быть около 14 тысяч", - сказал губернатор.

Накануне соседи пострадавших при ЧП семей рассказали "РГ", что в разрушенном взрывом бытового газа доме в Шахтах практически не работало отопление. Поэтому жильцам в холодное время приходилось отапливать квартиры с помощью газовых конфорок и других приборов.

По информации регионального управления МЧС, в Шахтах из дома, где произошел взрыв газа, пришлось эвакуировать 140 человек. Из них 43 спасены из пострадавшего подъезда, еще семерых извлекли из-под завалов. На данный момент считается погибшим один человек, судьба еще четырех остается неизвестной.