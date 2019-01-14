Жильцам дома рядом с местом ЧП в Шахтах разрешили вернуться в квартиры

В городе Шахты жильцы пятиэтажного дома, который вплотную примыкает к взорвавшейся многоэтажке, смогут вернуться домой 15 января. Однако окончательное решение о возвращении людей будет принято после разбора аварийных конструкций.

"Пока там разбираются нависающие конструкции, как только эту опасную часть, которая может обрушиться, уберут, потом будут возвращаться", - заявили ТАСС в мэрии города.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, на месте взрыва начались работы по демонтажу рухнувшей части дома и межэтажных перекрытий. Для усиления поврежденных конструкций здания установлено более 60 опорных стоек.

Кроме строительной техники для ликвидации последствий ЧП привлечены около 30 альпинистов областной службы спасения и Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Работы будут вестись круглые сутки для чего установлено осветительное оборудование. Всего в ликвидации последствий аварии задействованы 422 человека и 74 единицы техники.

Напомним, взрыв газа в многоэтажном доме :16 на улице Хабарова прогремел в 6:18. В результате ЧП 35-летняя женщина погибла на месте. Ее супруг и маленькая дочь госпитализированы в Ростов-на-Дону. Спасатели ведут поиски еще четверых людей, которые могут находиться под завалами. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшим будет оказана помощь из бюджета Ростовской области.