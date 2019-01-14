Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января повысил ставки по своим ипотечным продуктам на 1 процентный пункт.

Так, базовая ипотечная ставка теперь составляет 10,8 процента вместо 9,8. Для зарплатных клиентов она повысилась до 10,5 процента (была 9,5 процента).

Если клиент берет ипотеку без подтверждения дохода, то для него будет действовать ставка 11,1 процента вместо 10,1 процента.

До этого Сбербанк уже повышал ставки в октябре 2018 года. Тогда по большинству предложений они выросли на 0,4 процентных пункта.

Нынешний рост ипотечных ставок аналитики связывают с повышением ключевой ставки ЦБ.