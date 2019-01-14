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14.01.2019 10:32
Рубрика: Экономика

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Текст: Ольга Игнатова
Сбербанк с 14 января повысил ставки по своим ипотечным продуктам на 1 процентный пункт.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Так, базовая ипотечная ставка теперь составляет 10,8 процента вместо 9,8. Для зарплатных клиентов она повысилась до 10,5 процента (была 9,5 процента).

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Если клиент берет ипотеку без подтверждения дохода, то для него будет действовать ставка 11,1 процента вместо 10,1 процента.

До этого Сбербанк уже повышал ставки в октябре 2018 года. Тогда по большинству предложений они выросли на 0,4 процентных пункта.

Нынешний рост ипотечных ставок аналитики связывают с повышением ключевой ставки ЦБ.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк Рынок кредитования
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