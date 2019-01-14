Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новая Toyota Supra дебютировала в Детройте и готовится прибыть в Россию 21:22
Как сделать из старой Lada Granta новую 17:42
В России стартовал прием заказов на эксклюзивное купе Lexus 17:00
Главный по роскоши: тест-драйв Range Rover LWB Autobiography 16:01
14.01.2019 20:14
Рубрика: Легковые авто

УАЗ раскрыл особенности нового движка для "Патриота"

Текст: Виктория Чернышева

Новый двигатель для внедорожников УАЗ, ZMZ Pro, модернизировали - его мощность выросла со 135 до 150 л.с. По сути, это хорошо известный мотор ЗМЗ40906.10. Однако теперь они имеет иные характеристики.

Как уточнили на Ульяновском автозаводе, производители увеличили с 9,1 до 9,8 степень сжатия, поставили новые поршни, клапаны и распредвалы, изменили фазы газораспределения. Кроме того, они доработали систему выпуска: теперь она имеет двухгорловый выпускной коллектор.

Фото: Пресс-служба УАЗ.
Автомобили УАЗ вновь подорожали

Еще одно новшество - вырос крутящий момент: с 217 Н·м при 3900 об/мин до 235,4 Н·м при 2650 об/мин.

"И самое главное, прирост тяги пришелся на основной ездовой диапазон оборотов - от 1500 до 3500", - уточнили на предприятии.

В итоге ульяновские внедорожники стали гораздо "бодрее". На автозаводе пообещали, что "на ходу вы это реально почувствуете".

Ранее на УАЗе нашли новый способ борьбы с одной из главных неприятностей внедорожников - ржавчиной. На автозаводе начали применять катафорезный грунт нового поколения. Он имеет лучшую проникающую способность и создает на поверхности металла дополнительный защитный слой.

Чем порадует российский автопром в ближайшие годы
Skoda Octavia за 250 000 рублей: как выбрать беспроблемный автомобиль
#УАЗ