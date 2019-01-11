Почему автомобили УАЗ больше не будут ржаветь

На Ульяновском автозаводе нашли новый способ борьбы со ржавчиной. Предприятие перешло на катафорезный грунт нового поколения. Такой же материал использует на своих производствах концерн Renault/Nissan.

"Новый грунт имеет лучшую проникающую способность и создает на поверхности металла дополнительный защитный слой. За сколы краски и царапины теперь можно не переживать - ржавчина не появится!", - пообещали на автозаводе.

Весной 2018 года на УАЗе начали применять более стойкую к коррозии холоднокатаную сталь, имеющую низкое содержание углерода и азота серии 006/IF. Кроме того, были добавлены специальные защитные пластины на стыках кузовных панелей, а часть дверных петель оцинкована.

На то, что УАЗы быстро ржавеют, их владельцы жалуются на протяжении многих лет. Эта проблема до последнего времени была актуальна и для УАЗ "Патриот". Внедорожник попал в рейтинг автомобилей, которые сильнее всего подвержены коррозии.

Полтора года назад Ульяновский автозавод начал предоставлять гарантию от сквозной коррозии деталей кузова "Патриота" сроком на 6 лет или 130 000 километров пробега - в зависимости от того, что наступит ранее. Однако владельцы автомобилей заявляли, что ржаветь внедорожники начинают уже через пару лет активной эксплуатации.

Поможет ли решить эту проблему новый катафорезный грунт, покажет время.

Ранее стало известно, что ульяновцы продлили на три года жизнь знаменитой "Буханке".