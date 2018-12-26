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26.12.2018 17:12
Рубрика: Российский автопром

"Буханке" продлили жизнь на три года

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод продлил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели с индексами 3303, 3741 и 3909 (за этими цифрами скрываются "Головастики" и "Буханки"). Документ будет действовать в период с 30 декабря 2018-го по 29 декабря 2021 года.

Согласно ОТТС, опубликованному в базе Росстандарта, оснащение "Буханки" в базовой комплектации пополнится системой ЭРА-ГЛОНАСС. Также грузовые бескапотники будут иметь ABS и стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске - ранее подобные элементы полагались только пассажирским "Буханкам". В перечень дополнительного оборудования одного из фургонов войдут багажник на крышу и лестница. Судя по всему, они будут предлагаться за дополнительную плату. 

В моторной гамме изменений не произошло. Модель по-прежнему оснащается 112-сильными двигателями ЗМЗ-40911 объемом 2,7 литра, который идет с пятиступенчатой коробкой передач BAIC.

Фото: Борис Захаров
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Ожидается, что в скором времени УАЗ продлит и сертификаты ОТТС на пассажирские версии "Буханки". 

Нынешнюю "Буханку" в грузопассажирской версии можно купить от 617 571 рублей, за пассажирский автомобиль надо отдать минимум 629 791 рублей. Юбилейную версию предлагают за 760 тысяч рублей. 

Напомним, "РГ" стали известны планы УАЗа на 2019 год. Главная премьера компании в будущем году - "Патриот" с "автоматом". Его появление стоит ждать осенью. Будут также спецверсии "Буханки", "Хантера" и "Патриота", но их точные даты выхода на российский рынок сейчас пока не называются.

Кроме того, в понедельник УАЗ обнародовал предновогодний видеоролик, рассказывающий о людях, которые работают на предприятии.

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#УАЗ