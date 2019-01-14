Названы четыре способа избавиться от зимней усталости

Ученые доказали, что синдром хронической усталости является реальным, и люди, страдающие от него, не симулируют болезнь и свои страдания. Чаще всего хандра одолевает осенью, а также накатывает с новой силой зимой - как правило, после новогодних праздников.

Недостаток солнечного света в холодное время года пагубно влияет и на биологические процессы в организме. Например, вырабатывается больше гормона мелатонина, что провоцирует постоянное желание спать дольше. В итоге человек с трудом заставляет себя вставать по утрам, а потом полдня чувствует сонливость. Такую же реакцию, кстати, может спровоцировать и чрезмерный сон.

Специалисты считают, что в этот период нужно как можно чаще бывать на улице. Так, 20-минутная прогулка в обеденный перерыв поможет взбодриться, снизить кровяное давление и поднять настроение, передает Independent.

Еще один способ побороть сезонную усталость - спать по восемь часов в сутки, укладываясь в одно и то же время. Также стоит контролировать потребление кофеина во второй половине дня.

Хороший способ предупредить дневную усталость - утренний поход в спортзал (или хотя бы небольшая зарядка после пробуждения). Улучшить сон также помогают умеренные физические нагрузки в вечернее время. Медики рекомендуют в морозы уделять спорту не менее 150 минут в неделю.

Несомненно важен и режим питания. Специалисты советуют по утрам не тянуться первым делом за чашкой кофе, а пополнить энергетические запасы углеводами. Например, овсяной кашей. На обед идеально подойдет пища с омега-3 жирными кислотами - рыба, овощной салат с заправкой из растительного масла.

Врачи предупреждают: в запущенном виде хандра может стать причиной развития синдрома хронической усталости.